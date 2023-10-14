رئيس المخابرات البريطانية السابق يحذر اسرائيل من فخ ينصب لها

أفاد أليكس يونغر، الرئيس السابق للاستخبارات البريطانية، بأن حماس قد وضعت فخًا لإسرائيل في حال شنت إسرائيل هجومًا بريًا على قطاع غزة.

وقد أشارت مصادر إسرائيلية إلى استعداد الدولة لعملية برية في قطاع غزة بعد أيام من القصف الكثيف الذي استهدف المنطقة بأكملها وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا وتدمير العديد من المباني السكنية والبنية التحتية.

ووفقًا لصحيفة “Business Insider” الأمريكية، فقد أشار أليكس يونغر خلال مقابلة على قناة “بي بي سي” البريطانية إلى أن “حماس تحاول استفزاز إسرائيل لتشن هجوم بري على غزة”، وحذر الاحتلال من أنه “سيكون لهذا الهجوم تأثير كبير على عدد الضحايا وسيؤدي إلى زيادة في التطرف”.

وأوضح يونغر، الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات الخارجية في المملكة المتحدة من 2014 إلى 2020، أن “الآن من الواضح أن حماس تخطط لوضع فخ لإسرائيل”.

وأضاف: “سيكون من الواضح أن حماس ستكون سعيدة بالغزو البري الواسع في غزة.

تُذكر أيضًا أن الأمم المتحدة أعلنت أن أكثر من 423 ألف فلسطيني تم تهجيرهم من منازلهم في قطاع غزة نتيجة للهجمات الإسرائيلية العنيفة خلال الأيام الأخيرة.

وأشار المتحدث العسكري باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، أبو عبيدة، إلى أن المقاومة لا تزال تمتلك الكثير في الساعات والأيام المقبلة وأن مفهوم الهجرة غير موجود في خطط المقاومة. وذلك ردًا على الشائعات والتصريحات التي تدور حول نقل سكان غزة إلى سيناء المصرية.

ووفقًا لمصادر في المقاومة الفلسطينية، تعترض بعض المشكلات نجاح أي هجوم بري إسرائيلي على غزة وتأخيره نظرًا للتحشيد الإسرائيلي.

أكدت المعلومات أن الأمور خلف خطوط العدو تزيد من تعقيد العمليات البرية المحتملة وتؤخرها، ولا تزال بعض القوات على بعد 20 كيلومترًا على الأقل من غزة والمستوطنات.

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