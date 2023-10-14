ترامب يكشف تفاصيل عملية اغتيال سليماني

بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في أعقاب هجوم مفاجئ من حماس، ألقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خطابًا مفاجئًا أثناء لقائه بمؤيديه في فلوريدا.

خلال هذا الخطاب، وجه ترامب انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكشف الرئيس السابق، الذي كان يُعرف دائمًا بدعمه القوي لإسرائيل، عن معلومات أكد أنه لم يكشفها من قبل بشأن دور إسرائيل في اغـ. ـيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مطار بغداد عام 2020.

وأشار ترامب إلى أن إسرائيل كانت تعاونت مع الولايات المتحدة في محاولة ضرب سليماني، لكنها انسحبت في اللحظة الأخيرة، حيث تلقى اتصالًا هاتفيًا قبل الهجوم يُبلغه بأن إسرائيل لن تشارك فيه.

إضافة إلى ذلك، تجاهل ترامب نتنياهو وقال بسخرية: “لن أنسى أبدًا خيبة أملنا من نتنياهو.. لقد كانت تلك خيبة كبيرة للغاية”.

ثم وجه انتقادات حادة للجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي وبعض المسؤولين العسكريين، مشيرًا إلى فشلهم في التنبؤ بهجوم حماس ومنعه. وكشف عن تقصير بعض الجنرالات الإسرائيليين في تحديد نقطة الضعف في الجبهة الشمالية.

وقال ترامب: “وزير دفاعهم أو مسؤول عسكري أخر قالوا عبثًا أنهم يأملون ألا يشن حزب الله هجومًا من الشمال، لأن هذه هي نقطة ضعفنا”. ثم أضاف ساخرًا: “وفي اليوم التالي، شنوا هجومهم”.

كذلك، انتقد ترامب بسخرية “أمناء” إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لتعاملهم مع مخاطر تحرك حزب الله نحو الجبهة الشمالية، قائلا: “قرأت قبل ليلتين أن كل مسؤولي الأمن التابعين لبايدن يأملون ألا يشن حزب الله هجومًا من الشمال، لأن هذه هي النقطة الأكثر عرضة للخطر”. ثم أضاف بسخرية: “حزب الله ذكي للغاية”.

ومع ذلك، لم تمر تلك التصريحات دون ردود من وسائل الإعلام المحلية والإسرائيلية، حيث تعرض ترامب لانتقادات كبيرة من قبلهم في الأيام الأخيرة.

يجدر بالذكر أن ترامب أكد مجددًا التزامه بحماية إسرائيل، مشيرًا إلى أنه إذا كان رئيسًا للولايات المتحدة، لن يتمكن أحد من تنفيذ الهجوم قبل أن يتم اكتشافه ومنعه.