سوريا تخسر نصف أطباءها!

سلّط تحقيق صحفي الضوء على واقع وظروف الأطباء داخل سوريا وخارجها، مشيراً إلى أن عدد الأطباء السوريين تقلّص بواقع النصف بين عامي 2010-2020.

وتساءل التحقيق الذي أعدّه لجين حاج يوسف ومارك لي هنتر، ونُشر بالتعاون مع شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)، عن العدد الحقيقي للأطباء السوريين الذين غادروا بلادهم، متحدثاً عن مغادرة ما يقارب 15 ألف طبيب سوري بلادهم إلى دول اللجوء المختلفة.

وقال التحقيق إنه “لم توثّق أي دولة مضيّفة وجودهم ضمن مجتمعها، والأرقام المُعلنة والرسمية لهذا الشتات، خاطئة وغير منطقية أحياناً”.

ولفت أن 30 ألف طبيب كانوا يعملون داخل البلاد في عام 2010، ليتقلّص عددهم في عام 2020 الى النصف تقريباً، بواقع 15,868 طبيباً.

وأوضح أن ربع الأطباء فقط من أصل الـ 30 ألفاً الذين تمّ إحصاؤهم في 2010، استمروا بممارسة المهنة بحلول العام 2020.

وذكر التحقيق أن هؤلاء الأطباء كانوا “نخبة” فكرية واجتماعية وسياسية.

وبحسب تقرير صدر عن اللجنة الدولية للإنقاذ عام 2021 ، فقد غادر حوالي 70% من العاملين في القطاع الصحي البلاد، فيما باتت النسبة الآن طبيباً واحداً لكل 10 آلاف سوري، وفي محاولة لتعويض النقص، يضطرّ العاملون في هذا المجال للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع وفق التقرير ذاته.

وكالات