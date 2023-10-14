أقدمت على طعن والدها بموس كباس ما أدى لوفاته
بتاريخ ٥ /١٠ / ٢٠٢٣م أخبر قسم شرطة المحطة في حماة بدخول شخص يدعى (محمد . ش) تولد ١٩٧٦ إلى مشفى حماة الوطني إثر إصـ.ابته بجرح في ظهره بسبب سقوطه من على سيبة حديدية في منزله الكائن في حي عين اللوزة بمدينة حماة وفارق الحياة على إثرها.
حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودورية من الأدلة الجنائية حيث تبين بعد إجراء الكشف الطبي تعرض المذكور لطعـ.نة بأداة حـ.ادة في ظهره وبقي في العناية عدة ساعات وفارق الحياة على إثرها.
ومن خلال المتابعة والتحقيق مع زوجة المغدور اعترفت بإقدام ابنتها القاصر المدعوة (غزل . ش) على طعـ.ن والدها بواسطة مـ.وس كباس عائد لزوجها وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما وإقدام والدها على ضـ.ربها وضـ.رب ابنتها وقامت بالتكتُّم عن ذكر الحـ.ادثة خوفاً من الملاحقة القضائية لابنتها ،وبالتحقيق مع ابنة المغدور المدعوة (غزل) اعترفت بإقدامها على طعـ.ن والدها بواسطة مـ.وس كباس وإخفاء أداة الجـ.ريمة في خزانتها.
تم مصادرة أداة الجـ.ريمة ومازالت التحقيقات مستمرة ، وسيتم تقديم المقبوض عليها للقضاء أصولاً.
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