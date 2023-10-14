14-10-2023
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل المناضل صدقي المقت
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس الأسير السوري المحرر صدقي سليمان المقت من منزله في الجولان المحتل.
وداهمت القوات الإسرائيلية منزل المقت في مجدل شمس المحتلة واقتادته إلى مكان مجهول.
ولقب المقت بعميد الأسرى السوريين كونه أقدم أسير سوري تم اعتقاله في 23 أيار عام 1985.
وتم الإفراج عنه في أغسطس 2012 بعد 27 عاما قضاها في السجون الإسرائيلية.
وأعادت إسرائيل اعتقاله في 25 شباط 2015 بعدما اتهم بتوثيق تعاون جيش الاحتلال الإسرائيلي مع عناصر من "جبهة النصرة".
المصدر: "سانا"
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