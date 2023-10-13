عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتباراً من يوم غد السبت

13-10-2023

عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتباراً من يوم غد السبت

أعلنت وزارة النقل عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتباراً من صباح يوم غد السبت الساعة الثامنة صباحاً بعد أن تم إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي عليه.

وقالت الوزارة اعتباراً من يوم غدٍ السبت الساعة الثامنة صباحاً تستأنف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، وذلك بعد أن أنجزت كوادرنا في المؤسسة العامة للطيران المدني والشركات الإنشائية المختصة عمليات إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي عليه”.

وأضافت الوزارة: “يمكن لجميع شركات الطيران إعادة برمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي، إضافة لاستمرار مطار اللاذقية أيضاً، ليكونا مطارين بديلين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي الذي تستمر فيه عمليات الإصلاح والترميم للأضرار التي خلفها العدوان المجرم”.

وكان العدو الإسرائيلي نفذ أمس عدواناً بالصواريخ على مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة.

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