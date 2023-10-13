حملات شعبية لمقاطعة “ماكدونالدز” بسبب دعمها لإسرائيل

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة قوية لمقاطعةم جموعة مطاعم “ماكدونالدز”، بسبب عدوانهم على قطاع غزة، وفرض حصار على نحو 2.5 مليون فلسطيني يشمل الماء والدواء والطعام والكهرباء.

وطالب الرواد بمقاطعة شاملة لسلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الأمريكية الشهيرة للوجبات السريعة، بعد تقديمها وجبات مجانية لجنود الجيش “الإسرائيلي”، المستمرين في قصف غزة لليوم السابع على التواليّ

وانتشرت على منصة “إكس”، (تويتر سابقاً)، سلسلة منشورات، قال فيها مغردون، إن “جنوداً “إسرائيليون” شوهدوا وهم يحملون وجباتهم المجانية من فروع لسلسلة مطاعم مكدونالدز في عدد من المدن “الإسرائيلية”.

وكتبت “ماكدونالدز إسرائيل”، بالعبرية على منصة “إكس” تعليقات على صور متعددة، قالت فيها: “هؤلاء جنود ومحاربون، جاؤوا إلى هنا لاستلام وجباتهم المجانية المقدمة للجيش “الإسرائيلي” كتبرعات عينية”.

من جانبها، أصدرت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة بيانًا عاجلاً، الجمعة، بعد دعوات المقاطعة التي أطلقها عملاء المطعم في مصر والعالم العربي، على إثر دعمها “إسرائيل” في حربها التي شنتها على الشعب الفلسطيني.

وقالت الشركة في بيانها الصادر عن فروعها في مصر ولبنان والكويت والسعودية، إنه “تعتبر شركة ماكدونالدز العالمية شركة مساهمة لا يملكها شخص محدد بل ملايين من الأشخاص حول العالم، مؤكدة أن مواقف الوكلاء الآخرين لا تمثلها ولا علاقة لها بما يقومون به”.

وتراجعت أسهم “ماكدونالدز”، الخميس، بنسبة 1.89% بمقدار 4.73 نقطة لتصل إلى 246.19 دولار، لتغلق أقل بمقدار 53.16 دولار من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا (299.35 دولار).

وهبط سهم مجموعة شركات “ماكدونالدز” بنحو 1.89% من قيمته السوقية ببورصة نيويورك، حيث فقد السهم 4 دولارات من سعره ليسجل 246.18 دولار مقابل سعر