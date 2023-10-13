مصر تحذر من دعوات “إسرائيل” لسكان غزة بترك منازلهم

حذرت مصر، الجمعة، من الدعوات الموجهة من الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على أن “هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها”.

وطالبت مصر الحكومة “الإسرائيلية”، وفق البيان، “بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة”.

وطالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء على ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن هذا التطور الخطير، وفق البيان.

ودعت جمهورية مصر العربية الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.

وكان الجيش “الإسرائيلي”، أعلن الجمعة، أنه سينفذ عمليات عسكرية في مدينة غزة خلال الأيام المقبلة، داعياً جميع سكان المدينة إلى ترك منازلهم.

وزعم الجيش “الإسرائيلي” في بيان، أن دعوته لكافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوباً، من أجل حمايتهم، موضحاً أنه “لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك”.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 1799 شهيداً منهم 583 طفلًا و351 امرأة و7388 مصاباً منهم 1901 طفل و1185 امرأة حتى مساء الجمعة ‎جراء العـدوان “الإسرائيلي” غير المسبوق على القطاع.