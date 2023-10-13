قوات الاحتلال تقصف قافلة من النازحين بقطاع غزة

استشهد 70 فلسطينياً وأصيب أكثر من 200 آخرين، الجمعة، جراء استهداف جيش الاحتلال “الاسرائيلي” ثلاث قوافل لمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول إلى جنوب وادي غزة.

وذكرت وسائل إعلام أن “قوات الجيش “الإسرائيلي” طالبت أهالي منطقة صلاح الدين في حي الزيتون بغزة إلى مغادرة أماكنهم والاتجاه جنوباً، ثم استهدفهم الطيران الحربي بالقصف.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن “الجريمة الجديدة والتي راح ضحيتها أطفال ونساء وشيوخ بعضهم فُصلت رؤوسهم عن أجسادهم وعشرات الجرحى تؤكد أن المحتل لا يحترم عهود ولا يراعي مواثيق وأن الخيار ثبات شعبنا على أرضه وعدم مغادرتها لأي وجهة أخرى”.

وأكد “معروف” على “ضرورة عدم الالتفات لهذه الدعوات وإفشال هذا المخطط، وبقاء المواطنين في أماكنهم وعدم مغادرتها”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، الجمعة، عن ارتفاع حصيلةِ العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 1800 شهيد، وأكثرَ من 6000 جريح.

وزعم جيش الاحتلال “الإسرائيلي” في بيان، أن دعوته لكافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوباً، من أجل حمايتهم، موضحاً أنه “لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك”.

يشار إلى أن قوات الإحتلال “الإسرائيلي” استهدفت، مساء الجمعة، سيارة يستقلها مجموعة من الصحفيين في علما الشعب بجنوب لبنان، وأسفر القصف عن استشهاد صحفي وإصابة 5 بينهم مراسلة.