13-10-2023
الصواريخ الفلسطينية تواصل دك مقرات العدو ومستوطناته
ردا على عدوانية الاحتلال ودمويته أعلنت كتائبُ عز الدين القسام استهدافَ مقرِ القيادةِ العسكريةِ الشمالية الصهيونية في صفد بصاروخ عياش 250.
واستهدفت كتائبُ القسام مدينةَ “سديروت” الصهيونيةَ بعشرات الصواريخ رداً على تهجيرِ الفلسطينيين من غزة واستهدافِهم المتواصل. واقرَ اعلامُ العدوِ باصابةِ خمسةِ مبانٍ بالصواريخِ في سديروت متحدثاً عن وقوعِ اضرارٍ كبيرة.
هذا ووجهت المقاومةُ ضرباتٍ صاروخيةً على مناطقَ عدةٍ في جنوبِ عسقلان في اطارِ الردِ على الجرائم الصهيونية بحق قطاع غزة.
المصدر: قناة المنار
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