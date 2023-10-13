حملة اعتقالات في القدس ومواجهات في مناطق الضفة الغربية تسفر عن ارتقاء 9 شهداء فلسطينيين

ارتقى 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة، خلال مواجهات جمعة الغضب في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية إلى 44 منذ السبت الماضي.

وذكرت في وقت سابق أن مجموعة من المستوطنين أطلقت النار باتجاه فلسطينيين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة في أحد المساجد شرق مدينة يطا بالخليل، ما أسفر عن إصابة شاب فلسطيني.

وشنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات في مدينة القدس، عقب انطلاق مظاهرة احتجاج على منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

استخدمت القوات الإسرائيلية القوة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى

وذكرت أن سلسلة مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في جنين والعروب والخليل وطولكرم وبيت فوريك وبيت لحم، بالضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت منذ ساعات الصباح وحتى ظهر اليوم مع 66 إصابة في الضفة الغربية توزعت كالتالي:

19 إصابة بالرصاص الحي.

إصابة واحدة بشظايا رصاص

6 إصابات بالرصاص المطاطي

36 إصابة بالغاز المسيل للدموع

وحالة واحدة تعرضت للاعتداء بالضرب

ووفقا للهلال الأحمر، وصل إجمالي الإصابات الضفة الغربية منذ بداية الأحداث الى 705.

وتفرص قوات الشرطة الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة في البلدة القديمة في القدس، وتمنع الرجال من غير سكان البلدة القديمة من الدخول إلى المسجد الأقصى.

كما منعت الشرطة الإسرائيلية من هم تحت الـ70 عاما من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يومها السابع، حيث قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 3300 آخرون، وتم أسر نحو 200 إسرائيلي ونقلهم إلى قطاع غزة.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الخميس، فقد ارتفع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1572 شخصا، فيما أصيب نحو 7262 آخرون.