مظاهرات حاشدة في العراق ولبنان والأردن وإيران تنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

شهدت العراق وإيران ولبنان والأردن اليوم مظاهرات حاشدة دعماً لعملية المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى، وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت السومرية نيوز أن عدداً كبيراً من المتظاهرين توافدوا إلى ساحة التحرير في بغداد للتظاهر نصرة للقضية الفلسطينية، ودعماً للمقاومة الفلسطينية.

كما خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة الإيرانية طهران دعماً للشعب الفلسطيني ولعمليات المقاومة في وجه الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة.

وأكد البيان الختامي لمظاهرات إيران أن (إسرائيل) إلى زوال، وأن عملية طوفان الأقصى هي الخطوة الأولى لهدم أسس هذا الكيان الضعيف.

وحذر البيان الولايات المتحدة من مغبة محاولة الحفاظ على الحياة لهذا الكيان الغاصب، مؤكداً أن التواجد الغربي في المنطقة وإرسال السفن ونقل الأسلحة لن يؤثر على إرادة وتصميم المقاتلين الفلسطينيين الشجعان، وسيزيد من الكراهية لأمريكا وحلفائها الغربيين.

وندد البيان بالصمت العالمي واللامبالاة تجاه جرائم الصهاينة في فلسطين، مشدداً على ضرورة فضح الجرائم البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني على مدى 75 عاماً، وإدانة الأعمال المعادية للإنسانية التي يقوم بها، وإعلان الدعم لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة.

وفي الأردن اتجه عدد من المواطنين نحو المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة دعماً للشعب الفلسطيني، حيث تجاوزوا طريق نزول العدسية وانطلقوا مشياً على الأقدام باتجاه الأغوار، منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، كما شهدت العاصمة الأردنية عمان مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

كذلك انطلقت مظاهرات حاشدة في العاصمة اللبنانية بيروت دعماً لعملية المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى، وتنديدا باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة.