أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
_ وسائل إعلام: الاحتلال الإسرائيلي يجلي 10 آلاف مستوطن من بلدات محيط غزة إلى مستوطنة “إيلات”
_ وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بغارات مكثفة مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
_ وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي بقصفه منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة الليلة الماضية إلى 17 شهيداً.
_ وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقر بمقتل أحد كبار ضباطه الجنرال ليئون بار في اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين على أطراف قطاع غزة ضمن عملية “طوفان الأقصى”.
_ وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يركز على الحرب النفسية لضرب الجبهة الداخلية وتشريد المواطنين في غزة، وندعو المواطنين إلى عدم التجاوب مع التسجيلات الصوتية التي يوزعها الاحتلال بشكل عشوائي لتحقيق هذا الهدف.
_ وسائل إعلام فلسطينية: ما يتم تداوله حول أن الأمم المتحدة تلقت بلاغاً من الاحتلال الإسرائيلي بضرورة انتقال كل سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال 24 ساعة غير صحيح، وكل ما يروج له الاحتلال بهذا الخصوص يأتي في إطار الحرب النفسية لترويع المواطنين الفلسطينيين.
_وسائل إعلام فلسطينية: ارتقاء 25 شهيداً جلهم أطفال ونساء باستهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة المحاصر.
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