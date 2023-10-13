13-10-2023
"سرايا القدس" تتوعد كيان الاحتلال بـ"ضربات خارج فلسطين قريبا"
هددت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي عبر ناطقها الإعلامي "أبو حمزة"، باتساع رقعة المواجهة مع الجيش الصهيوني قريبا، متوعدا كيان الاحتلال بضربات خارج فلسطين.
وقال الناطق باسم "سرايا القدس" أبو حمزة في كلمة صوتية يوم الأربعاء حول مستجدات معركة "طوفان الأقصى" "إن "المعركة قد تمتد قريبا إلى الداخل المحتل، ولم تعد محصورة في قطاع غزة".
وأضاف أن "بقعة النار باتت تتسع وما حدث في جنوب لبنان ما هو إلا نموذج مصغر مما ينتظركم".
ودعا "أبو حمزة" "كتيبة جنين" و"عرين الأسود" وكافة الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى مواجهة الجيش الصهيوني.
وأضاف مهددا "جهزنا لكم خارج فلسطين كما جهزنا في فلسطين، وما حدث في غلاف غزة سترونه في ساحات أخرى".
إضافة تعليق جديد