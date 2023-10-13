المقاومة الإسلامية:تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت بالصواريخ

أعلن الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام عن إطلاق صليات صاروخية كثيفة باتجاه العديد من المناطق الصهيونية في إطار الرد استهداف بيوت المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال الإعلام الحربي للقسام في بيان: "ضمن معركة طوفان الأقصى.. الساعة 09:00 مساء بتوقيت البهاء: سرايا القدس تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر واستهداف البيوت المدنية".



ويوم أمس، دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وسط سماع دوي انفجارات شديدة في منطقة ريشون لتسيون حولون وتل أبيب. وحينها أفادت مراسلتنا بأن رشقات صاروخية مكثفة أطلقت من قطاع غزة باتجاه منطقة غوش دان في تل أبيب وأسدود وقاعدة بالماخيم.

