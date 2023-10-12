خروج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي

استهدف العدو “الإسرائيلي” مطاري دمشق وحلب، بعدوان صاروخي، ما أدى لخروجهما عن الخدمة، وذلك بالتزامن مع عدوان همجي يشنه على قطاع غزة، في فلسطين المحتلة.

وأفاد مصدر عسكري بحسب وكالة “سانا” أنه ” حوالي الساعة 13:50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو “الإسرائيلي” بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة”.

وتابع المصدر “إن هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو “الإسرائيلي” المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعاً مسلحاً للكيان “الإسرائيلي””.

يذكر أن كيان الاحتلال يحاول تصدير هزائمه امام المقاومة الفلسطينية في غزة، عبر استهدافه المدنيين في القطاع، إضافة لتنفيذه اعتداءات ضد سوريا بقصد تهدئة جمهوره الداخلي المحبط، ورفع معنوياته.