ارتفاع عدد قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1300

ارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه إلى أكثر من 1300، منذ بدء عملية المقاومة الفلسطينية (طوفان الأقصى).

وأقرت وسائل إعلام العدو بارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى أكثر من 1300 ومصابيه إلى أكثر من 3 آلاف بينهم مئات الحالات الخطيرة، إضافة إلى إجلاء عشرات آلاف المستوطنين من 24 مستوطنة في محيط قطاع غزة.

ورداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته على المسجد الأقصى تواصل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي بدأتها يوم السبت الماضي، وتدك بالصواريخ مستوطنات الاحتلال في “تل أبيب” ويافا وعسقلان وحيفا وأسدود بالأراضي المحتلة عام 1948 وعلى أطراف القطاع، كما تمكنت من اختراق تحصيناته العسكرية المحاذية للقطاع، وإيقاع قتلى في صفوف قواته ومستوطنيه، بينهم ضباط كبار وأسرت العشرات.

وأدت جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة لليوم السادس على التوالي إلى استشهاد 1203، وإصابة 5763 آخرين بجروح.