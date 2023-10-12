الرئيسان الأسد ورئيسي يؤكدان موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني

12-10-2023

الرئيسان الأسد ورئيسي يؤكدان موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني

بحث السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفياً مساء أمس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الرئيسان موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهته لما يتعرض له من جرائم، ومقاومته المشروعة للدفاع عن قضيته العادلة، واستعادة حقوقه المغتصبة.

وشدد الرئيس الأسد على أن السياسات الصهيونية هي التي تتسبب في سفك الدماء، مؤكداً ضرورة التحرك السريع على المستويين العربي والإسلامي لحماية الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة، ووقف الغارات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال والنساء.

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