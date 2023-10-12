أردوغان يعلن انتهاء “المرحلة الأولى” في شرق سورية ويكشف تفاصيلها

«تركيا نفذت الأسبوع الماضي عمليات عسكرية في شمال العراق وسورية، و”تمت بنجاح المرحلة الأولى”» بهذه الكلمات أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرق سورية، واعداً بمواصلة تنفيذ العمليات.

وأضاف أن العملية استهدفت “فقط أعضاء التنظيم الإرهابي والمنشآت التي يستخدمها ومصادر دخله وقدراته” ،وأشار إلى أنه منذ بداية الشهر الحالي أسفرت العمليات التركية عن تدمير 194 هدفاً تابعاً لمن وصفهم بـ “الإرهابيين” و”تحييد 162 إرهابياً”.

وتحدث أردوغان عما أسماها “المشكلة الأكبر” في العمليات التركية ضد “حزب العمال” في شرق سورية، وهي وجود الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفها بـ”الحليف” ، وأكد أردوغان أن تركيا طلبت من الدول المتواجدة في المنطقة “إبقاء عناصرها العسكرية والاستخباراتية بعيدة عن الإرهابيين، حتى لا يتعرضوا للأذى في عملياتنا”.

وشدد على أن أنقرة وجهت تحذيرات على مستوى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والاستخبارات التركية لهذه الدول قبل تنفيذ العملية ،وأشار إلى أن العملية التركية نفذت بـ “حساسية كبيرة دون الإضرار بأي أحد باستثناء الإرهـ. ـابيين”، وتطرق الرئيس التركي إلى المسيرة التركية التي تم إسقاطها من قبل القوات الأمريكية شمال شرقي سورية.

ووصف أردوغان ذلك بأنه “حادث غير سار”، مؤكداً أن “هذه الحادثة مسجلة في ذاكرتنا الوطنية، وعندما يحين الوقت المناسب سيتم بالتأكيد القيام بما يلزم” ، ووعد الرئيس التركي بمواصلة تنفيذ العمليات ضد “حزب العمال” والأماكن الخاضعة لسيطرته بمزيد من “التصميم والعنف والفعالية”.

واعتبر أن “حزب العمال الكردستاني” يعمل تحت أسماء مختلفة في سورية منها “قوات سوريا الديمقراطية”، وأن تغيير الاسم لا يغير شيء ويجب على كل دولة تعترف بحزب العمال الكردستاني كـ”منظمة إرهابية” أن تضم هياكل هذه المنظمة إلى القائمة، وفق قوله.