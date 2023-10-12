إيقاف منح فيزا العمرة للسوريين

بدأت شركات السفر والسياحة في سورية بالعمل بنشاط مع بداية موسم العمرة، حيث قاموا بالإعلان عن رحلات منتظمة لأداء مناسك العمرة.

ومع ذلك، تم التأكيد في الأيام الأخيرة أنه تم تعليق منح تأشيرات الدخول إلى السعودية للسوريين بعد فتح باب التسجيل الشهر الماضي.

بعض الأشخاص، مثل حنان، واجهوا صعوبة في حجز مقاعد لأداء العمرة وأعربوا عن استيائهم من توقف منح التأشيرات.

بينما أبدت أم يامن سعادتها بإمكانية التسجيل عبر الإنترنت بدلاً من اللجوء للمكاتب السياحية.

أصحاب المكاتب السياحية أكدوا أن هناك اقبالا كبيرا على التسجيل للسفر إلى السعودية لأداء العمرة، ومن المتوقع أن تعاود منح التأشيرات في الأسبوع القادم. كما ذكروا أن أسعار التأشيرات تتراوح بين 7.5 – 8 مليون ليرة، وتكلفة السفر بالكامل تشمل التذكرة والإقامة تتراوح بين 12 – 15 مليون ليرة.

تنوعت العروض المعروضة من مكاتب السفر في حلب بشأن مدة الرحلة وأماكن الإقامة والبرامج السياحية. وبالنسبة للأسعار، كانت متقاربة وتتراوح بين 650 و 750 دولار بالإضافة إلى تكاليف أخرى.

من الجدير بالذكر أن هذه الأسعار تعتبر مرتفعة بالنسبة للكثير من السوريين نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم.

العديد يتمنون أداء العمرة، لكن الأسعار تجعلها خيارًا بعيد المنال بالنسبة للعديد منهم.



أثر برس