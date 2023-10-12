محافظ إدلب : وردنا طلبات تسوية من مناطق خارج السيطرة

12-10-2023

محافظ إدلب : وردنا طلبات تسوية من مناطق خارج السيطرة

محافظ إدلب، ثائر سلهب، أكد أن مراكز التسوية في المعرة وخان شيخون لا تزال مفتوحة لتلقي الطلبات، وستظل مستمرة، حيث ترد طلبات تسوية أوضاع الأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم، وهناك طلبات من الأشخاص خارج البلاد أيضاً.

وأوضح أن الدعاوى القضائية لا تؤثر في طلبات التسوية، وتم التركيز على تأهيل العديد من المشروعات الخدمية بمساعدة المنظمات الدولية، بما في ذلك مشاريع صحية وإعادة تأهيل المشافي.

مشيرا إلى أنهم يعملون على إيجاد حلول لمشفى المعرة الذي يحتاج إلى تأهيل كبير.

 


الوطن

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