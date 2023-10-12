رئيسي وابن سلمان يتفقان على ضرورة إنهاء جرائم الحرب ضد فلسطين

اتفق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأربعاء، على ضرورة إنهاء جرائم الحرب ضد فلسطين المحتلة، وذلك في أوّل اتصال هاتفي بين الجانبين.

وبحسب المعاون السياسي للرئاسة الإيرانية، محمد جمشيدي، فقد شدد الطرفان، خلال الاتصال، على الوحدة الإسلامية، معربين عن اعتقداهما بأنّ جرائم الاحتلال والضوء الأخضر الأميركي سيتسببان في انعدام الأمن المدمر للاحتلال ومؤيديه.

وكان رئيسي شدّد على أنّ إيران تدعم الشعب الفلسطيني في دفاعه المشروع عن أرضه وحقوقه، قائلاً إنّ الكيان الصهيوني وداعميه هم "المسؤولون عن تهديد الأمن الإقليمي"، و"يجب أن يتحملوا مسؤولية ذلك".

وأضاف رئيسي أنّ المعادلة تغيرت وإثارة الحرب ليست في مصلحة الصهاينة، وأنّ الشعب الفلسطيني هو المنتصر في هذه الساحة.

وفي وقتٍ سابق، أجرى الرئيس الإيراني اتصالاً هاتفياً برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وبالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أكّد أنّ حماية حقوق الشعب الفلسطيني مسؤولية جميع الدول الإسلامية.

