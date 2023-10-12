العدوان الإسرائيلي على غزة متواصل.. أكثر من 50 شهيد في ساعة

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، بشن سلسلة غارات على قطاع غزة. وأن القصف المدفعي الإسرائيلي يتواصل على أكثر من محافظة في غزة.

وجددت زوارق الاحتلال الإسرائيلي استهدافها غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ولفت إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً بمحيط المسجد العمري في جباليا شمال مدينة غزة.

و تواصل الغارات الإسرائيلية استهداف حي الكرامة شمال غرب غزة، مضيفاً أنّ الاحتلال استهدف أيضاً المنطقة الوسطى في القطاع.

كذلك إنّ طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مضيفاً أن الغارات تركزت على خان يونس وعلى الحدود الشرقية للقطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال شبكة الاتصالات في القطاع. وأكد مراسل الميادين، ارتقاء أكثر من 50 شهيداً في غزة خلال الساعة الماضية.

و استهدف الطيران الإسرائيلي المنطقة خلف بركة الشيخ رضوان شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت، أفادت وزارة الصحة في غزة، بأنّ استمرار قطع الاحتلال الاسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود، "يشكل خطراً على حياة الجرحى والمرضى".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "نحو 60% من الإصابات وقعت بين النساء و الأطفال، بالإضافة إلى استنفاد جميع أسرّة المستشفيات والأدوية في القطاع".

و في قطاع غزة، تستهدف طائرات الاحتلال ومدفعيته، بشكل عنيف الأحياء السكنية في القطاع بقنابل فوسفورية محرمة دولياً.

وتعرض مرفأ الصيادين إلى قصف إسرائيلي عنيف بالقنابل الفوسفورية، مشيراً إلى أن رائحة هذه المادة السامة تفوح في الأجواء.

ونفذت طائرات الاحتلال ومدفعيته قصف عنيف للمناطق الشرقية والشمالية والجنوبية للقطاع، مؤكداً انتشال جثامين 3 شهداء جدد من تحت أنقاض المباني المدمرة في شمالي القطاع، واستهداف منزل في خان يونس جنوبي القطاع.

وأعلنت وزارة ‎الصحة الفلسطينية في إحصائية جديدة ارتقاء 1100 شهيد في قطاع غزة. ووفقاً لها، وقع 5339 جريحاً في القطاع، منذ بدء العدوان الإسرائيلي السبت الماضي.