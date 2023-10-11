مليون مستوطن شمال فلسطين في الملاجئ.. وجيش العدو يتحدث عن خطأ تقني

طلبت الجبهة الداخلية في كيان العدو الاسرائيلي مساء اليوم من المستوطنين الصهاينة في الشمال الدخول الى الملاجئ.

ودوت صفارات الانذار في مختلف مستوطنات ومدن الشمال الفلسطيني المحتل. واشار اعلام العدو ان اكثر من مليون إسرائيلي في الشمال تواجدوا في الملاجئ.

جاء ذلك بعد اعلان الجيش الإسرائيلي عن “شبهات اختراق المجال الجوي من لبنان” ليتراجع بعد حوالي ساعتين ويلغي الإنذارات ويقول إنها ناجمة عن “خطأ تقني” . مراسل المنار اشار ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل مضيئة فوق المناطق الحدودية جنوب لبنان.