طائرات شراعية ومسيرات تقتحم شمالي فلسطين المحتلة

تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن اقتحام طائرات شراعية تحمل مقاتلين ومسيّرات من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ هناك عملية إنزال شراعي نفّذها كوماندوز من جنوبي لبنان إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنّ التقارير الأولية تُشير إلى إطلاق عشرات الطائرات من دون طيار من لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّه يجري التحقّق أيضاً من اختراق 15 إلى 20 مسيرة من لبنان نحو أفيفيم وجوارها، لافتاً إلى أعمال بحث جوية عن الطائرات المسيرة.

وأكّد أنّ صفّارات الإنذار أُطلقت في الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجليل الغربي والجولان بسبب اختراق سرب المسيّرات.

وفي السياق، ذكر الإعلام الإسرائيلي، أنّ أكثر من مليون إسرائيلي في الشمال موجودون الآن في الملاجئ بعد أن طلب منهم التوجّه فوراً إليها والتزوّد بماء وطعام ومعدات اتصال حتى إشعار آخر".

ورأى نائب رئيس الأركان سابقاً، دان هارئيل، أنّ "سرب المحلقات في الشمال هو تحذير من حزب الله لإسرائيل".



ويدور"الحديث عن نحو 20 طائرة مسيرة سلكت الأجواء وصولاً إلى بيسان"، مؤكداً أنّ هناك "خشية إسرائيلية من أن يتكرر سيناريو طوفان الأقصى في إثر التطورات في منطقة الشمال".

وفي وقتٍ سابق اليوم، ردّت المقاومة الإسلامية - حزب الله في لبنان، بشكل حازم على الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنّ مجاهديها استهدفوا، صباح اليوم، موقع "الجرداح" الصهيوني في مقابل منطقة الضهيرة.

وأشار البيان إلى أنّ "الاستهداف تمّ بالصواريخ المُوجّهة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال".

وجددت المقاومة تأكيدها أنها "ستكون حاسمة بردّها على الاعتداءات الإسرائيلية ضد بلدنا وشعبنا، وخصوصاً عند سقوط شهداء".

كما أفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان بإطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان في اتجاه شمال فلسطين المحتلة اليوم الأربعاء، مشيراً إلى خشية لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عملية تسلل في منطقة رأس الناقورة.

من جهته، رأى الإعلام الإسرائيلي أن بيان المقاومة في لبنان عن استهداف موقع "الجرداح": "ارتقاء تدريجي واضح للأحداث في الشمال".

وكانت "القناة الـ13" الإسرائيلية قد قالت، أمس الثلاثاء، إنّ حزب الله لا يردع "إسرائيل" فقط في الشمال، إنما يردعها عن العمل بصورةٍ حازمة في غزة أيضاً.

وفي وقت سابق أمس، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) في بيان استهداف ملالة إسرائيلية من نوع "زيلدا" عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا بصاروخين موجّهين، وأكّدت أنّ الاستهداف أصاب الملالة ودمرها ‏بالكامل.

وأمس الثلاثاء، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان 3 شهداء، هم حسام محمد إبراهيم وعلي رائف فتوني وعلي حسن حدرج، الذين ارتقوا نتيجة عدوان إسرائيلي على جنوبي لبنان.