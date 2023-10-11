وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر: مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مستشفيات قطاع غزة سينتهي غداً

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم من أن مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مستشفيات قطاع غزة المحاصر سينتهي غداً “الخميس”، ما يهدد بكارثة إنسانية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الكيلة قولها: إن مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مستشفيات قطاع غزة سينتهي يوم غد، الأمر الذي سيفاقم الأوضاع الكارثية في المستشفيات، وخاصة بعد توقع توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن.

وكانت مصادر مؤسساتية في قطاع غزة أوضحت أن ما تبقى في شركة كهرباء غزة 300 ألف ليتر وقود تكفي من 10 إلى 12 ساعة فقط، ما ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة جراء استحالة استمرار تقديم الخدمات الحياتية الأساسية.

ومنذ بداية عدوانه على القطاع يوم السبت الماضي قطع الاحتلال الكهرباء والماء عنه، وشدد حصاره عليه ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود عبر المعبر، واستهدف يوم أمس الجانب الفلسطيني من المعبر بعدة غارات ما أدى إلى خروجه من الخدمة.