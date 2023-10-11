الأمم المتحدة: أكثر من 260 ألف مهجر جراء العدوان على قطاع غزة

أكدت الأمم المتحدة أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة تسبب حتى الآن بتهجير أكثر من 260 ألف شخص داخل قطاع غزة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قوله في بيان اليوم: إن 263934 شخصاً هجروا من منازلهم، جراء الغارات والقصف المدفعي، الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت الماضي، مبيناً أن هذا العدد مرشح للارتفاع مع استمرار هذا القصف العنيف.

وأضاف البيان: إن عمليات القصف دمرت أكثر من 1000 وحدة سكنية، فيما لحقت أضرار بالغة بـ 560 وحدة سكنية، ما جعلها غير صالحة للسكن، لافتاً إلى أن قرابة 175 ألفاً من أولئك المهجرين لجؤوا إلى 88 مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بينما نزح آلاف آخرون إلى مدارس حكومية، لافتاً إلى أن تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين لم يهجروا من بيوتهم.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلى قصف قطاع غزة بمئات الأطنان من القنابل، ومنها المحرمة دولياً وذلك منذ بداية عدوانه يوم السبت الماضي ما أوقع مئات الشهداء والجرحى، وأدى إلى تدمير مئات المنازل وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين.