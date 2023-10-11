عملية طوفان الأقصى في يومها الخامس

أبرز تطورات عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

– وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر: مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مستشفيات قطاع غزة سينتهي غداً

– الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخ مضاد للدروع على موقع عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

– الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة لليوم الخامس… (950) شهيداً وأكثر من (5) آلاف مصاب

– الأمم المتحدة: أكثر من 260 ألف مهجر جراء العدوان على قطاع غزة

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن إصابة أكثر من 3 آلاف مستوطن بينهم مئات الحالات الخطيرة منذ بداية عملية المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تحذر من أن مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مستشفيات قطاع غزة سينتهي غداً ما سيفاقم الأوضاع الكارثية في المستشفيات وخاصة بعد توقف التيار الكهربائي.

– وسائل إعلام فلسطينية: ما تبقى في شركة كهرباء غزة 300 ألف ليتر وقود تكفي من 10 إلى 12 ساعة فقط، ما ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع جراء استحالة استمرار تقديم الخدمات الحياتية الأساسية.

– وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح بالقوّة ويمنع مرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ على مستوطنة سديروت المحاذية لقطاع غزة، ووسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن إصابة مستوطن وتدمير عدد من المباني جراء هذه الصواريخ.

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 950 فلسطينياً وإصابة 5000 جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على قطاع غزة.

– مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية تنديداً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1200، منذ بداية عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى”.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقر بدمار 20 مستوطنة وإحراق جزء كبير منها، وتضرر الأراضي الزراعية في العديد من المستوطنات جراء عملية المقاومة الفلسطينية.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة مسعفين جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف في منطقة الكرامة شمال قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف وإضعاف قدراتها، ونطالب الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية هذه الطواقم والمؤسسات.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قرية قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.