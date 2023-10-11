مجازر جديدة للاحتلال في غزة.. واستشهاد عائلات بأكملها داخل منازلها

أعلنت وزارة الداخلية في غزة أنّ طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة.

وأكدت الداخلية وجود أعداد من الشهداء والجرحى، فيما سيارات الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى المنطقة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق المؤدية.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم"، بأنّ سكان منطقة الكرامة محتجزون داخل بيوتهم وفي الشقق الأرضية "البدرم"، وسط مناشدات بضرورة إخراجهم إلى أماكن آمنة على الفور، لأنّ حياتهم معرضة للخطر.



وذكرت أنّ مدفعية الاحتلال قصفت الحي بقذائف الفسفور الأبيض الحارقة بالتزامن مع غارات جوية من الطيران الحربي، أسفر عن اندلاع حريق في ممتلكات ومنازل المواطنين مع تصاعد ألسنة الدخان على شكل غيمة سوداء كبيرة غطت المنطقة.

وتم تداول مقاطع مصورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق حجم الدمار في المنطقة، بعد خفض القصف.



بالتوازي، استشهد وأصيب عدد من المواطنين بقصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي على منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحي النصر في مدينة غزة، ودير البلح وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منازل المدنيين شرق مدينة رفح.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أنّ الطيران الحربي قصف منزلاً في شارع العجارمة المكتظ بالسكان شرقي المخيم، ما أسفر عن ارتقاء عشرة شهداء ووقوع إصابات، بينهم أطفال وسيدات.

وأكدت الوكالة أنّ القصف نجم عنه أضرار واسعة في المنازل المجاورة، مشيرةً إلى أنه تم انتشال أربعة شهداء من منزل مستهدف لعائلة شاهين بتل الزعتر بمخيم جباليا، فيما تجري طواقم الدفاع المدني والمواطنين إخراج الشهداء من تحت الأنقاض.

وفي حي النصر، تم انتشال سبعة شهداء من جراء استهداف منزل عند مفترق طموس في مدينة غزة، فيما انتشل 14 شهيداً من دير البلح.

كما واستشهد 11 مواطناً وأصيب 15 آخرين، من جراء استهداف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة "شلدان- النجار" في دير البلح وسط قطاع غزة.

كذلك، أسفرت الاستهدافات الأخيرة لمنطقة قيزان النجار في خانيونس جنوبي قطاع غزة، عن وقوع شهيدة وعدد من الإصابات.



ولا تزال طائرات الاحتلال تشنّ غارات جوية على مئات الأهداف المدنية على امتداد محافظات القطاع الخمس، حيث تدمر منازل ومنشآت اقتصادية ومؤسسات خيرية وتعليمية، وسط دمار هائل.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في أحدث إحصائية لها، عن ارتقاء 922 شهيد منهم 260 طفلاً و230 سيدة ونحو 2650 إصابة، في إثر استمرار العدوان على القطاع لليوم الرابع على التوالي.

وأشار بيان الوزارة إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي أباد نحو 22 عائلة فلسطينية تتضمن قرابة 150 شهيداً، لافتاً إلى أنّ العدوان تسبب في تشريد أكثر من 140 ألف مواطن إلى مراكز الإيواء وساحات المستشفيات، في ظروفٍ قاسية لا يمكن تحمل تبعاتها على كبار السن والنساء والأطفال والمرضى المزمنين.



وكالات