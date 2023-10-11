“الهجرة والجوازات” تفاجئ السوريين بتقديم مواعيد استلام جوازات سفرهم

أعرب عدد من المواطنين السوريين الذين تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر عادية عن اندهاشهم عندما تم تقديم تواريخ تسليم جوازاتهم دون سابق إنذار أو توضيح.

أحد المتقدمين، الذي رفض الكشف عن هويته، قال: “كان موعد تسلم جواز السفر العادي لي في 28 ديسمبر 2023، ولكن تم تقديم التاريخ إلى 4 نوفمبر 2023، وهذا يعني تقديم موعد الاستلام بحوالي 50 يومًا دون أي توضيح للسبب”.

وفي هذا السياق، قام مصدر موثوق في إدارة الهجرة والجوازات بتوضيح الأمر لوسائل الإعلام، مؤكدًا أنه تم تقديم المواعيد بهدف تسهيل الحصول على جوازات السفر للمواطنين وتجنب الحاجة إلى زيارة المكاتب بانتظام.

وأشار المصدر إلى أن مدة استلام جواز السفر العادي الخارجي الآن تتراوح بين 40 و 50 يومًا بدلاً من 100 يوم، مما يسهل على المواطنين الحصول على أوراق سفرهم.

وأكد المصدر أن مراكز الهجرة والجوازات تستمر في طباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ليلاً من أجل تلبية احتياجات الخدمة وضمان جودة العمل.

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على جواز سفر “فوري” الحصول عليه خلال 6 أيام عبر حجز موعد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لجوازات السفر.

وتبلغ تكلفة الحصول على جواز سفر فوري من خلال وكلاء السفر بين 3 و 6 مليون ليرة سورية. وكان جواز السفر الإلكتروني قد تم إصداره سابقًا.

أما داخل سوريا، فإن تكلفة الحصول على جواز سفر عادي تبلغ 65 ألف ليرة سورية، بينما تكلفة الجواز العادي العاجل تصل إلى 100 ألف ليرة.

أما جواز السفر الفوري فتكلفته مليون و9 آلاف ليرة، وهذه الخدمة تُقدم دون الحاجة إلى حجز موعد عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر، ويتم تسليم الجواز في نفس اليوم.

أما خارج سوريا، فإن تكلفة الجواز السفر العادي تصل إلى 300 دولار أمريكي، بينما تكلفة الجواز الفوري تصل إلى 800 دولار.

جواز السفر السوري يُعتبر وفقًا للأرقام الرسمية من بين أغلى جوازات السفر في العالم.

وكالات

