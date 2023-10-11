اقترب الشتاء … بماذا سيتدفأ السوريين

اقترب موسم الشتاء من بدايته وبدأت الاستعدادات له ، ولكن السؤال الأبرز لهذا العام بما سيتدفأ السوريون سيما وأن كمية الـ50 ليتراً لن تكون كافيةوغالباً لن تحصل كثير من الأسر على أكثر من تلك الكمية. يضاف لتلك الهموم ارتفاع سعر الكمية المخصصة إلى 100 ألف ليرة. بينما كانت العام الفائت بسعر 35 ألف ليرة.

وقد كان سعر المازوت 500 ليرة لليتر الواحد، وتم رفعه نهاية عام 2022 إلى 700 ليرة. بينما وصل اليوم إلى 2000 ليرة أي بزيادة 4 أضعاف عن العام الفائت. فيما بلغت زيادة الراتب 100 بالمئة عقب صدور قرار رفع سعر المحروقات منتصف آب الفائت.

وعلى الرغم من أن خيار التدفئة باستخدام الحطب كان متاحاً في الأعوام السابقة. إلا أنه هذا العام لن يكون بمثل هذه السهولة. بعد ارتفاع سعره لأكثر من 3 ملايين ليرة ونصف مع بداية فصل الخريف. ما يجعله قابلاً للزيادة أيضاً.

وإن كان الحطب والمازوت قد خرجا من متناول يد غالبية السوريين اليوم. فإن البدائل لا تتجاوز إمكانية استخدام الحرامات، أو تشغيل مدفأة الكهرباء خلال فترة الوصل. التي لم يتضح بعد إن كانت ستستمر وفق برنامج التقنين الحالي بمعدل ساعة ونصف وصل مقابل 4 ساعات ونصف قطع وسطياً في عموم المناطق السورية.



سناك سوري