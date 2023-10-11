الأقوى منذ 80 عاماً.. زلزال يضرب دولة أوروبية

ضرب زلزال شرق سلوفاكيا مساء أمس الاثنين وهو الأقوى منذ 80 عاماً ، في حين بلغت شدته 5 على مقياس ريختر وفقاً لرئيس قسم الزلازل في أكاديمية العلوم السلوفاكية كريستيان تشيتشاي .

وقال تشيتشاي: “أن هذا الزلزال قوي جدا بالنسبة للمنطقة. وآخر مرة تم تسجيل مثل هذا الزلزال القوي هنا قبل “.

ووقع مركز الهزات الأرضية بالقرب من مدينة بريشوف وعلى عمق 10 كيلومترات. وأسفر الزلزال عن إلحاق أضرار بكنيسة للروم الكاثوليك في قرية باكوستوف وظهرت هناك شقوق في المبنى. ولا توجد هناك معلومات عن وقوع أي أضرار أخرى.

والزلزال الذي وقع في شرق سلوفاكيا شعر به أشخاص في كل من شمال شرق هنغاريا وجنوب شرق بولندا وغرب أوكرانيا