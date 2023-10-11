أكاديمي يوضح : أسباب كثيرة جداً سببت ارتفاع الأسعار في سورية

قال الدكتور عابد فضلية، الأستاذ في جامعة دمشق، إن ارتفاع الأسعار ليس سوى نتيجة حتمية لزيادة أسعار حملات الطاقة من جهة، والفوضى في السوق، واحتكار بعض أنواع السلع الأساسية والمواد الغذائية المستوردة، إضافة إلى عمليات حجب بعض السلع أحيانًا عندما تكون الطلبية كبيرة أو نقص السلعة.

وهذا يأتي بجانب تقليل توريد السلع المستوردة، خصوصًا منها مستلزمات ومدخلات الإنتاج، مما أسفر عن تضخم وتوسع في السوق السوداء.

ولا يمكننا تجاهل عدم استقرار التشريعات المتعلقة بالتجارة الخارجية والتغييرات المتكررة في سعر الدولار الجمركي للتجارة الخارجية.

وأضاف أن سبب ارتفاع الأسعار يعود أيضًا إلى تلاعب تجار السوق السوداء بالأسعار، حيث يرفعونها ويخفضونها بشكل استفزازي، وخصوصًا عندما يسعون لإيجاد فرص لتحقيق أرباح ضخمة.

ويجب أيضًا الإشارة إلى أن بعض الجهات تسيطر على تمويل المستوردات، مما يعني ضيق عدد الجهات التي يمكنها تمويل المستوردات بالعملة الأجنبية، مما يزيد من نسبة العمولات وتكاليف البيع والتحويل إلى الخارج.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن التعقيدات في الإجراءات المصرفية، مثل سحب الودائع وإيداعها، تسبب نقصًا في السيولة بسبب انخفاض حجم الودائع، مما يؤدي إلى ضعف القدرة على منح القروض.

وأحد أسباب ذلك يعود إلى ارتفاع معدل التضخم وازدياده بمرور الوقت، بالإضافة إلى انخفاض الودائع المدينة والمدانة في الوقت نفسه.

وفي الختام، أكد فضلية على أهمية اتخاذ إجراءات تعزز الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، وتقلل من نسبة البطالة العالية وترفع من مستوى الأجور، مما يعزز القوة الشرائية ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.



صاحبة الجلالة