إسرائيل" تتجه لتوزيع أسلحة هجومية على الإسرائيليين في "البلدات المختلطة"
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن بلاده ستبدأ، اليوم الثلاثاء، بتوزيع آلاف البنادق الهجومية على فرق الاستجابة الأولية التطوعية في المجتمعات الحدودية و"البلدات اليهودية - العربية المختلطة".
وذكر بن غفير، في بيان له باللغة العبرية، عبر موقع "إكس" أنه "سيتم توزيع 4000 بندقية إسرائيلية الصنع في الجولة الأولى، على أن يتبعها ما لا يقل عن 6000 بندقية أخرى".
وأضاف: "سيتم تزويد المتطوعين في نهاية المطاف بالخوذات والسترات الواقية من الرصاص".
"طوفان الأقصى"
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
بعدها أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت"، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
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