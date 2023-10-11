“الائتلاف” السوري المعارض يفصل رئيسه السابق نصر الحريري وربا حبوش

بعد جلسة تصويت أجراها “الائتلاف المعارض فصل الأخير رئيسه الأسبق بموافقة أغلبية الأعضاء ، نصر الحريري، ونائبة الرئيس السابقة، ربا حبوش ، والحريري، قال أن قرار الفصل صدر، دون إضافة معلومات حول آلية التصويت التي جرت.

ربا حبوش قالت لمصادر معارضة، إن التصويت على قرار الفصل حصل بشكل غيابي، ولم يُبلّغ العضوان بأن تصويتًا سيجري حول عضويتهما في “الائتلاف”.

وأضافت حبوش وفقاً لوكالات الأنباء أن “الائتلاف” عقد اليوم جلسة تتمحور حول التطورات الميدانية والعسكرية في الشمال السوري، لكنه اختتمها بفصل رئيسه الأسبق، ونائبة الرئيس السابقة.

وترى حبوش أن قرار الفصل يؤكد حديثها الذي خرج للعلن سابقًا حول آليات التصويت، و”انتهاكات” النظام الداخلي في “الائتلاف” من قبل أعضاء نافذين فيه.