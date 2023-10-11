الاحتلال “الإسرائيل” يدمر أكثر من 13 ألف منزل خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة

دمرت طائرات الاحتلال “الإسرائيلي” أكثر من 13 ألف منزل و 10 مؤسسات صحية، بينما تضررت 48 مدرسة خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية، أن “طائرات الاحتلال دمرت 12630 منزلاً بشكل جزئي، و560 منزلاً بشكل كامل، و 10 مؤسسات طبية بينها 7 مستشفيات”.

وتابعت الوكالة “إضافةً إلى استهداف 12 مركبة إسعاف بشكلٍ مباشر، بينما تضررت 48 مدرسة جراء القصف “الإسرائيلي””.

وارتفعت حصيلة العدوان “الإسرائيلي” المتواصل على قطاع غزة حتى مساء اليوم الرابع إلى 830 شهيداً و4250 مصاباً، إضافةً إلى حدوث دمار كبير في المنازل والبنى التحتية.