الأمم المتحدة: 187 ألف نازح في قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 187 ألف و500 شخص نزحوا في قطاع غزة، بعد أن أدت عملية "طوفان الأقصى" المفاجئة، التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية على "إسرائيل"، إلى غارات جوية مكثفة على القطاع.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في بيان لها، إن "عمليات النزوح تصاعدت بشكل كبير في جميع أنحاء قطاع غزة لتصل إلى أكثر من 187,500 شخص، منذ يوم السبت"، مع لجوء معظمهم إلى مدارس الأمم المتحدة.
وذكرت الوكالة أن "عمليات النزوح الجديدة هذه تضاف إلى نحو 3000 فلسطيني نزحوا من غزة نتيجة التصعيدات السابقة".
ظروف صعبة وملاجئ مكتظة
أضاف بيان "الأونروا" أنه "يتم بذل كل الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين، ومع ذلك، فإن الظروف صعبة، إذ أن بعض الملاجئ مكتظة، وهناك محدودية في توفير المياه الصالحة للشرب".
كما أشار البيان إلى أن "المدارس الـ83 التابعة للوكالة ليست جميعها مجهزة بملاجئ طوارئ، وبالتالي ليست مستعدة لاستقبال النازحين".
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