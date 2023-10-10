إعلام عبري: إطلاق قذائف صاروخية من سوريا على إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الثلاثاء أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من سوريا.

وقالت "القناة 14" الإسرائيلية إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة رمات مغشيميم بهضبة الجولان عقب إطلاق قذائف من سوريا.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم رصد إطلاق عدة صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل وقد عبر بعضها إلى داخل إسرائيل وسقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة فيما سقط البعض الآخر في الأراضي السورية.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بالتحقيق في الحادث.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية