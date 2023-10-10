عملية طوفان الأقصى في يومها الرابع

10-10-2023

عملية طوفان الأقصى في يومها الرابع

أبرز تطورات عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

-المقاومة الفلسطينية تقصف موقعين للعدو الإسرائيلي في “زيكيم” و”رعيم” ضمن عملية طوفان الأقصى.

-المقاومة الفلسطينية تستهدف بضربة صاروخية جديدة مستوطنة سديروت المحاذية لقطاع غزة ضمن عملية طوفان الأقصى.

– نحو 700 شهيد جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد طفلة في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على أحد المنازل في رفح جنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد ثلاثة فلسطينيين في غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

– الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية جديدة على مدينة غزة وحيي الشجاعية والتفاح ومخيم جباليا ورفح

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد خمسة فلسطينيين من بينهم ثلاثة صحفيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي برج حجي غرب مدينة غزة أثناء تغطيتهم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في صفوف الصحفيين الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي برج حجي غرب مدينة غزة الذي يضم عدداً من المكاتب الإعلامية

– وسائل إعلام فلسطينية: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مدينة غزة وبحرية الاحتلال تستهدف شاطئ بحر خان يونس جنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شقة سكنية في أحد أبراج مدينة الأمل للأسرى المحررين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

– وزارة الصحة الفلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 4 سيارات إسعاف في منطقة عبسان شرق خان يونس في قطاع غزة

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي.. مقتل نائب قائد اللواء ٣٠٠ في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات مع المقاومين على الحدود الفلسطينية مع لبنان

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في شمال قطاع غزة

 

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