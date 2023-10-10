مسؤول صهيوني ينصح الغزاوية بالهروب لمصر

طالب كبير المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال “ريتشارد هيشت” أهالي قطاع غزة بالهروب إلى مصر هرباً من جيش الاحتلال.

وقال “هيشت” بحسب وكالة “رويترز” للأنباء “أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مفتوحاً وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”.

وأصدر جيش الاحتلال بياناً توضيحياً لكلام “هيشت” المتعلق بمعبر رفح “المعبر كان مفتوحا بالأمس لكنه الآن مغلق” ليتوافق مع المصادر المصرية التي أكدت أن المعبر مغلق نتيجة تعرضه لضربة من جهة غزة.

وحذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى بحسب الإعلام المصري من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الاطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

وتابعت المصادر “مصر لم تتوانى منذ تفاقم الاوضاع في الاراضي المحتلة وكثفت اتصالاتها بكافة الاطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني”.

وأكملت المصادر “رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية”.

وأكدت المصادر المصرية “عمليات النزوح كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها فضلاً عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة وعلى سلطات الاحتلال مسؤولية إيجاد ممرات انسانية لنجدة شعب غزة”.

وختمت المصادر المصرية “سنتصدى لمساعي “إسرائيل” لتوطين أهالي غزة في سيناء”.

وما بين نصائح الاحتلال وحجج مصر ودبلوماسيتها المتوقعة في التعامل مع أزمات فلسطين يقف أهالي غزة بوجه الإجرام الصهيوني غير أبهين بكل ما يٌقال فلا كلام مسموع لديهم سوى ما تصدره فصائل المقاومة.