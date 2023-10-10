الجيش الإسرائيلي يشن 200 غارة ليلا على غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية سيطرت بشكل كامل على السياج الحدودي في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هاغاري، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية: "لقد سيطرنا على السياج، ولم نرصد أي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية الليلة".

وقال المتحدث "تعمل قوات الجيش على سد الثغرات الموجودة في السياج. ويقدر الجيش أن هناك المزيد من المسلحين المختبئين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنها هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في قطاع غزة.

كما هاجم الجيش البنية التحتية لحركة الجهاد الإسلامي، ومخزن أسلحة لحماس في مسجد، والبنية التحتية لحماس في شقة وبناية متعددة الطوابق.





المصدر: RT +واينت + القناة ١٢