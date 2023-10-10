سلاح الجو الإسرائيلي لم يعد ينفع

تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن نجاح حماس في إبطال فاعلية أقوى سلاح إسرائيلي.

وجاء في المقال: في عملية حماس، التي فاجأت الجيش الإسرائيلي وأصابت قوات التدخل السريع بالشلل، جرى استخدام تقنيات حديثة جديدة.

حول ذلك، قال الخبير العسكري، رئيس مركز الدراسات العسكرية والسياسية أندريه كلينتسفيتش:

لا أستبعد أن يكون من بين مقاتلي حماس من شارك في المعارك في أوكرانيا، ولكن مع الكتائب القومية الدولية التابعة لعدونا. حيث أمكنهم اكتساب الخبرة في تكتيكات قيادة المجموعات المتنقلة، واستخدام الطائرات المسيرة، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، كانت حماس الأولى في العالم التي استخدمت مجموعات متنقلة على طائرات شراعية آلية ومجموعات كبيرة على دراجات نارية. الشيء الذي لم يُلحظ من قبل، وهو جديد تمامًا. وكما رأينا، فقد تمكنوا من القيام بذلك بفاعلية كبيرة.

والآن ينتظر الجميع ليروا كيف سترد إسرائيل...

تدرك حماس أن من الصعب عليها الاحتفاظ بالأرض والقتال في معارك دفاعية مع الجيش الإسرائيلي المتفوق تقنيًا وعدديًا. والعملية نفسها ستؤدي إلى ردة فعل قاسية للغاية بدخول قوات برية من الجيش الإسرائيلي إلى كامل أراضي قطاع غزة. للقيام بذلك، تحتاج إسرائيل إلى سحب عدد كبير من القوات، بما في ذلك من الشمال إلى الجنوب، من أجل تشكيل مجموعة هجومية. لن يساعد الطيران هنا بعد الآن. الضربات الموضعية لن تساعد، فهناك حاجة إلى إرسال قوات كاملة. وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان هذا السيناريو مخططًا له مسبقًا.

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