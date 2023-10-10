الاحتلال يقتل ثلاثة صحافيين في غزة

استشهد 3 صحافيين في إثر قصف استهدفهم أثناء تغطيتهم الأحداث، غربي غزة، والصحفيون هم: سعيد الطويل ومحمد صبح وهشام النواجحة

واستهدفت طائرات الاحتلال استهدفت الليلة مجموعة من الصحافيين، وذلك أثناء إخلائهم مبنى غربي غزة، قرب ميناء الصيادين.

وكان قصف إسرائيلي قد استهدف غربي مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، حيث تشنّ طائراته سلسلة غارات عنيفة على جميع مناطق غزة، وبصورة متزامنة، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء وووقع آلاف الإصابات.

وتركز طائرات الاحتلال غاراتها على مناطقة مكتظة بالسكان وعلى المباني الحكومية في القطاع، بالإضافة إلى المساجد وسيارات الإسعاف.

وتكرر طائرات الاحتلال الحربية استهدافها أكثر من منطقة في القطاع بصواريخ ارتجاجية.

وفي إحصاء محدّث لضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 687 فلسطينياً بينهم 140 طفلاً، و105 نساء، و تسجيل 3726 جريحاً.

كذلك، أعلن مسؤول حكومي في غزة، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 15 عائلةً في القطاع، بعد قصف منازلها بشكل مباشر.

ويعتبر القصف الذي شهده قطاع غزة يوم أمس هو الأعنف منذ بداية العدوان، لافتاً إلى أنّ الاحتلال "يقصف غزة على نحو هيستيري، عبر إطلاق عشرات الصواريخ في آن واحد".

وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع أصلاً بسبب الحصار الإسرائيلي، شدّد الاحتلال حصاره، إذ أمر وزير الطاقة لديه، يسرائيل كاتس، بقطع إمدادات المياه من الأراضي المحتلة إلى غزة، إضافة إلى قطع الكهرباء والوقود والغذاء.