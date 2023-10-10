رئيس الأركان الأمريكي يحذر إيران من التدخل في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

حذر تشارلز براون الرئيس الجديد لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، سلطات إيران من التدخل في النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل، وفقا لوكالة رويتر.



وردا على سؤال من الصحفيين حول ماهية الرسالة الأمريكية لإيران، قال براون إنه لا يجوز لإيران أن تتدخل في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.



وأضاف الجنرال الأمريكي: "نريد أن نبعث برسالة واضحة للغاية. لا نريد أن يتوسع هذا [الصراع في إسرائيل]، والهدف هو أن تصل إيران رسالتنا بصوت عال وواضح".



وفي وقت سابق، أوردت رويترز نقلا عن البنتاغون، أن تشارلز براون تحدث بالهاتف مع رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي.



وناقش الجانبان، الهجوم الأخير لحماس على إسرائيل والخطوات اللازمة لتعزيز الموقف العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

واطلقت حماس فجر السبت عملية طوفان الأقصى العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

المصدر: تاس