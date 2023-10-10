ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصهيوني لـ687 شهيدا و3726 جريحا

10-10-2023

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصهيوني لـ687 شهيدا و3726 جريحا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى687 قتيلا بينهم 140 طفلا و105 نساء، و3726 جريحا.


وارتفعت حصيلة القصف الصهيوني المستمر لليوم الثالث على قطاع غزة إلى 687 قتيلا، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.


وقالت الوزارة أن "الطواقم الطبية في المستشفيات استقبلت 687 شهيدا، منهم 140 طفلا و105 نساء و3726 جريحا" منذ بداية القصف.


هذا وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن كيان الاحتلال يتعمد قصف المشافي والإسعاف مناشدة المجتمع الدولي التحرك للجم عدوانها.
 

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