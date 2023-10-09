إعلام العدو : في أيّ لحظة يمكن أن نجد أنفسنا في حرب متعددة الساحات

قال محلّل الشؤون العسكرية في "القناة الـ 13" الإسرائيلية، الون بن دافيد إنّ الاحتلال "ذاهب إلى معركة طويلة في غزة".

وأكّد المحلل أنّ هذه "ليست عملية بل معركة طويلة ومستمرة، وأعتقد أنّها ستستغرق وقتاً طويلاً يمتد لأكثر من أسابيع".

وتابع محلل شؤون عسكرية في "القناة الـ 13": "العين شاخصة شمالاً، وخلال لحظة يمكن أن نجد أنفسنا في حرب متعددة الساحات".

وذكرت "القناة الـ12" أنّ الأحداث في الشمال يُحتمل أن تتدهور إلى تصعيد.

وكان الإعلام الإسرائيلي أكد أنّ الجبهة الشمالية مُقلقة جداً بالنسبة إلى"الجيش" الإسرائيلي.

بدوره، تحدث الصحافي الإسرائيلي، أمير تيفون، أنّ هناك "ما يقرب من ألف قتيل، وأكثر من 100 مختطف، وبنيامين نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال) مشغول بأكاذيبه السياسية".

وحمّل تيفون لنتنياهو مسؤولية الفشل، واصفاً إيّاه بأنّه "أسوأ فشل في تاريخنا"، وقال لنتنياهو: "استيقظ. كان من الممكن أن تكون لديك حكومة وحدة صباح أمس، لكنك مهتم فقط بـالاحفاظ على الأغلبية لإلغاء محاكمتك الجنائية. لا نصدق كلمة منك ولن نسامحك أبداً".

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 900، وبلغت الإصابات 2600 جريح، في عملية "طوفان الأقصى" المستمرة إلى الآن.

وأكّد الإعلام الإسرائيلي أنّ عدد القتلى المعلن بعيد جداً عن الأعداد الحقيقة لما جرى في غلاف غزة.

بالتوازي، ذكرت صحيفة "معاريف" أنّ "قوات الإنقاذ الإسرائيلية" عثرت على أكثر من 100 جثة في مستوطنة"بئيري"، في غلاف غزة.



وتتواصل الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المستوطنات المحيطة بغزة، وتُواصل المقاومة إطلاق الصواريخ نحو "تل أبيب" والمدن المحتلّة والمستوطنات، رداً على قصف "جيش" الاحتلال المدنيين في القطاع، وارتكابه المجازر.