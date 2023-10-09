أكثر من 500 شهيد.. والاحتلال يستهدف عشرة مساجد في قطاع غزة

قال مدير الإسعاف في غزة، اليوم الاثنين، إنّ القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع أوقع أكثر من 510 شهداء و2750 مصاباً، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على القطاع، عن تدمير عدد من المساجد والمدارس منذ بدء العدوان يوم السبت الماضي.

وقصف الاحتلال 10 مساجد في إطار تجديد حصاره على غزة وتسعير الغارات ضد القطاع.

وتمّ قصف مسجد السوسي في مخيم الشاطئ بغزة، من دون سابق إنذار، ما أدّى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ووصل عشرات الإصابات إلى مستشفى الشفاء الطبي، عقب استهداف مسجد السوسي.



بالتزامن، قال مسؤول حكومي في غزة، إن "الجيش" الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 15 عائلة في القطاع بعد قصف منازلها بشكل مباشر.

وشهد قطاع غزة اليوم، القصف الأعنف منذ بداية العدوان، قائلاً إن الاحتلال "يقصف غزة على نحو هيستيري عبر إطلاق عشرات الصواريخ في آن واحد".

وبالتزامن، أصدرت كتائب القسام بياناً، أعلنت فيه قصف القدس المحتلة، برشقة صاروخية رداً على قصف البيوت المدنية في غزة.

من جهتها،أشارت مراسلة الميادين إلى أنّ صاروخاً سقط على الشارع رقم 1 الواصل بين "تل أبيب" والقدس المحتلة.

كذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ صاروخاً سقط في منطقة خالية في "تل أبيب"، وسط حالة من الهلع في مطار "بن غوريون". كما دوّت صافرات الإنذار في القدس و"غوش دان".

كذلك يستهدف "جيش العدو" منازل غزة بالفوسفور الأبيض، المحرّم دولياً.



من جهتها، أطلقت سرايا القدس، عشرات قذائف الهاون، في اتجاه تجمعات الاحتلال في جحر الديك.

وبالتزامن، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسرها مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين، في وقت تخوض فيه اشتباكات عنيفة داخل مستوطنات الغلاف.

وأمس الأحد، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم القسام، إنّ مقاتلي كتائب القسام، تمكّنوا من اقتياد مجموعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين والعبور بهم إلى قطاع غزة.

وأمس، أعلنت كتائب القسام، استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بعشرات الصواريخ الثقيلة، رداً على الجرائم المتواصلة.

واتسع نطاق عملية "طوفان الأقصى" إلى الضفة والقدس، حيث اشتبك شبّان فلسطينيون مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة منذ بدء العملية، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم.



وتصدّى الفلسطينيين في العديد من النقاط في الضفة لقوات الاحتلال، ولا سيما في قلنديا وطولكرم والخليل.