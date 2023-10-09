أبو عبيدة: قصف الاحتلال على غزة أدّى إلى مقتل 4 من أسراه

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، أنّ قصف الاحتلال ليلة أمس واليوم على قطاع غزة، "أدّى إلى مقتل 4 من أسرى العدو".

وذكر أنّ "قصف الاحتلال أدّى أيضاً إلى استشهاد آسريهم من مجاهدي القسام".

وتأسر المقاومة الفلسطينية ما لا يقل عن 150 أسيراً من بينهم ضباط كبار، فيما أشارت التقديرات الإسرائيلية وفق "يديعوت أحرنوت" إلى أنّ عدد القتلى الإسرائيليين وصل إلى 1000، وعدد الجرحى أكثر من ألفين.

ويشن الاحتلال غارات كثيفة على قطاع غزة، استهدفت منازل المدنيين وعدداً من المساجد، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص، وجرح نحو 2750.

يأتي ذلك فيما تستمر المقاومة الفلسطينية بعملية "طوفان الأقصى"، التي شنّتها صباح يوم السبت الفائت، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته على المسجد الأقصى.

وتخلل العملية، إطلاق صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية وصلت حتى "تل أبيب"، واستهدفت مطار بن غوريون ومواقع أخرى، تزامناً مع اقتحام برّي وجوّي وبحري للمستوطنات في غلاف غزة.