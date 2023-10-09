دعم أمريكي سياسي وعسكري للكيان الإسرائيلي

أصدرت الرئاسة الأمريكية بياناً أكدت خلاله أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بتقديم “دعم إضافي” للكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن بايدن أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” بأن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى فلسطين المحتلة.



وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الأحد: “إن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، والتي تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها” مضيفاً أن الولايات المتحدة ستبدأ بمساعدتها الأمنية.



وأوضح أوستن أنه “وجه حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.



وجاء هذا الإعلان، بعدما كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب تمويلاً أمريكياً طارئاً، لتعزيز نظام القبة الحديدية” ونقل عن “مسؤول إسرائيلي” تأكيده أن “نتنياهو يريد تمويلا أمريكيا طارئا لشراء المزيد من الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية”.





وتعقيباً على الدعم الأمريكي العسكري للكيان الإسرائيلي، قال المتحدث باسم حركة “حماس” حازم قاسم: “إن إعلان الولايات المتحدة استقدام حاملة طائرات للمنطقة لدعم الاحتلال في عدوانه على شعبنا، هو مشاركة فعلية في العدوان على شعبنا، ومحاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد هجوم كتائب القسام”.





ألقى بايدن خطاباً السبت 7 تشرين الأول الجاري، تعهد فيه تقديم الدعم للكيان الإسرائيلي، وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان: “إن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضاً الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن”.





وأعلن مسؤول كبير بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي أجريا أمس السبت “مناقشات معمقة” حول احتياجات تل أبيب من المساعدات العسكرية في مواجهة هجوم حركة “حماس”.





وفي هذا الصدد، أكد مسؤولون أمريكييون مقتل عدد من الأمريكيين في الأحداث الجارية في فلسطين المحتلة، حيث قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: “يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل” كما أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن، “مايك هرتسوغ”: “هناك مواطنين أمريكيين من بين الرهائن التي اقتادتهم حماس إلى داخل قطاع غزة”.





وأفادت “هيئة البث الإسرائيلية” بأن عدد القتلى الناجم عن “طوقان الأقصى” منذ فجر السبت 7 تشرين الأول، ارتفع إلى 800 قتيل.