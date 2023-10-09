تحرك عاجل في مصر تجاه حدود فلسطين وإعلان حالة الطوارئ

كشف رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء في مصر خالد زايد، عن استعدادات الجانب المصري، على ضوء أحداث عملية "طوفان الأقصى".



وأوضح خلال مداخلة هاتفية على القناة "الأولى المصرية"، أنه بمجرد تصاعد الأحداث في غزة، بدأ في إعلان حالة الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة، وذلك بتوجيهات من المركز العام للهلال الأحمر، منوها بأن هناك أكثر من 500 شاب متطوع، تلقوا دورات تنشيطية داخل الهلال الأحمر.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري جهز المستلزمات كافة من أدوية وبطاطين، في حال بدء توافد الفلسطينيين للجانب المصري عن طريق معبر رفح، لافتا إلى أن هناك غرفة كاملة لوحدة الدعم النفسي موجودة بالمستشفى العام بالعريش.

ونوه بعقد اجتماع بين المؤسسات الموجودة على مستوى المحافظة، للوقوف على التجهيزات اللازمة عند وصول الأشقاء الفلسطينيين، إلى جانب تجهيز مكان بمعبر رفح، من الناحية الطبية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لاستقبال الجرحى والمصابين، مشددا على أن هناك تنسيقا بين المركز العام للهلال الأحمر المصري، وبين الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أن تنسيقا بين مستشفى العريش العام وبين ومديرية الصحة الصحة في شمال سيناء.

وذكر أنه في حال وجود حالات تستدعي السفر إلى القاهرة، سيتم التنسيق مع هيئة الإسعاف الموجودة بشمال سيناء لنقلها.

المصدر: الشروق